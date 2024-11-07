وزارة التنمية المحلية تستعرض تفاصيل "أطلس المدن المصرية المستدامة"

كتب- محمد نصار:

استعرضت وزارة التنمية المحلية نبذة تعريفية حول "أطلس المدن المصرية المستدامة: حالة الاستدامة وتأثير تغير المناخ"، الذي تم إطلاقه في اليوم الرابع للمنتدى الحضري العالمي.

جاء هذا الأطلس كجزء من مبادرة المدن المصرية المستدامة، التي أطلقتها وزارتا التنمية المحلية والتعاون الدولي خلال مؤتمر المناخ في شرم الشيخ في نوفمبر 2022 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، ويعد ثمرة جهد مشترك بين مختلف الوزارات والهيئات ومجموعة البنك الدولي، تماشياً مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050.

ويهدف الأطلس إلى تقديم تصور شامل لحالة المدن المصرية من منظور الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مع التركيز على تأثيرات تغير المناخ.

كما يسعى إلى رصد الوضع الحالي للاستدامة في مجالات متعددة تشمل البيئة العمرانية، جودة الحياة، الإنتاجية، التنافسية، الاستدامة البيئية، والاستدامة المالية.

ويعد الأطلس أداة قيّمة لصناع القرار في الوزارات والمحليات والمؤسسات، بالإضافة إلى الجهات المعنية بالاستدامة البيئية والتكيف مع التغيرات المناخية.

ويتكون الأطلس من ثلاثة مجلدات، حيث يغطي المجلد الأول دراسة على المستوى الوطني ويتناول محافظات ومدن القاهرة الكبرى والإسكندرية، بينما يتناول المجلد الثاني أقاليم الدلتا والقناة وشمال الصعيد، ويشمل المجلد الثالث أقاليم أسيوط وجنوب الصعيد، إضافةً إلى الملاحق والخرائط المستخدمة.

وقد تم إعداد موقع تفاعلي يتضمن المعلومات والبيانات الأساسية المتاحة في الأطلس بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، مما يجعله أداة أساسية لصناع القرار لوضع السياسات وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية في مجالات التنمية الحضرية والمرونة المناخية.

ومن المخطط استكمال مراحل مبادرة المدن المستدامة باستخدام بيانات الأطلس لتطوير استراتيجيات من شأنها جعل المدن المصرية أكثر مرونة واستدامة، وتحقيق تكامل القطاعين الجغرافي والاقتصادي في المدن المصرية لتلبية التحديات البيئية والمناخية.

كما سيتم التركيز على تحسين الوصول إلى الخدمات الحضرية، ودعم الاقتصاد المحلي، وتحسين الموارد البيئية، مع تطبيق نظم تمكينية تتضمن التخطيط المتكامل وتنسيق الترتيبات التمويلية وتعزيز القدرات المؤسسية.

ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول الأطلس عبر الموقع: https://atlas.mld.gov.eg.