أحمد موسى: ترامب اكتسح الانتخابات رغم معاداة الإعلام الأمريكي له

كتبت -داليا الظنيني:

علق الإعلامي أحمد موسى، على السباق الانتخابي في الولايات المتحدة وفوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية، قائلًا: «عكس كل استطلاعات الرأي، ترامب يكتسح ويفوز بالانتخابات الأمريكية بالرغم من معاداة الإعلام له».

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن دونالد ترامب استطاع أن يحقق فوزًا ساحقًا على غريمته كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.

وتابع: أنصار ترامب كانوا واثقين من فوزه في الانتخابات الأمريكية، وكله كان باين وواضح في المؤتمر الصحفي أمام الجماهير الأمريكية في مقر حملة ترامب، والكل كان فرحان ومبسوط، حيث حصل ترامب على 292 صوت في المجمع الانتخابي.

وأوضح أن آلاف الأمريكيين الذين كانوا في مقر حملة كامالا هاريس دخلوا في نوبة صدمة كبيرة، عند إخبارهم بأن كامالا غير جاهزة لإلقاء كلمتها، ولا يوجد لديها ما تقوله في الوقت الحالي، حيث دعاهم أعضاء الحملة بالانصراف على الفور من المؤتمر.

وأشار إلى أنه لم يتعرض أي مسئول أمريكي سابق أو رئيس أمريكي سابق، إلى الحملات الممنهجة التي تعرض لها المرشح الجمهوري دونالد ترامب، فقد خاض حربًا واسعة مع وسائل الإعلام المعادية على مدار السنوات الماضية.

وأكد أن الإعلام الأمريكي شن حملات ممنهجة على دونالد ترامب، بينما كان منحازًا لـ كامالا هاريس، ونشر استطلاعات رأي كاذبة عن ولايات جمهورية، ومن هذه الشبكات الإعلامية كانت سي إن إن التي أظهرت دعمها الكامل لـ هاريس في انتخاباتها أمام ترامب.

وأكمل: الحزب الجمهوري حصل على الأغلبية في مجلس الشيخ الأمريكي، ومتقدم حاليًا في انتخابات مجلس النواب، وإذا سيطر على مجلس النواب؛ فسيصبح ترامب لديه سيطرة كاملة على الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع: كامالا هاريس خسرت لأنها غير مقنعة للناخب الأمريكي، وليس لديها خطة اقتصادية واضحة، في ظل معاناة الشعب الأمريكي من ارتفاع الأسعار، الأمر الذي ركّز عليه ترامب في حملته الانتخابية بجانب قضية المهاجرين غير الشرعيين.

واختتم: ترامب تحدى جميع وسائل الإعلام الأمريكية، ولم يقف بجواره في هذه المحنة؛ سوى إيلون ماسك، والذي يمتلك الملايين من المتابعين الأمريكيين عبر منصة إكس "تويتر سابقا"، حيث أتاح لترامب الحرية في مخاطبة جمهوره.