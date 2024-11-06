وزيرة التنمية المحلية تزور جناح دولة فلسطين بالمنتدى الحضري العالمي

كتب- محمد نصار:

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم، الدكتور "سامي حجاوي" وزير الحكم المحلي الفلسطيني، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي والذي يعقد بالقاهرة خلال الفترة من ٤-٨ نوفمبر الجاري.

وزارت وزيرة التنمية المحلية، جناح دولة فلسطين بالمنتدى، مشيرة إلى المشاركة المهمة التي قام بها الرئيس محمود عباس أبو مازن رئيس دولة فلسطين، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الحضري العالمي تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه، أعرب وزير الحكم المحلي الفلسطيني عن التقدير الفلسطيني الكبير للدعم المصرى للقيادة والشعب الفلسطيني.

كما قدم التهنئة لوزيرة التنمية المحلية باسم القيادة والحكومة الفلسطينية على النجاح الكبير الذي حققه المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة.

وفي ختام الزيارة أهدي وزير الحكم المحلي الفلسطيني درع القدس للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.