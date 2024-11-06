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محافظ القاهرة يلتقي الملكة أوماجانو عمدة ويندهوك لبحث التعاون المشترك

01:05 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محافظ القاهرة يلتقي الملكة أوماجانو عمدة ويندهوك
  • عرض 6 صورة
    محافظ القاهرة يلتقي الملكة أوماجانو عمدة ويندهوك
  • عرض 6 صورة
    محافظ القاهرة يلتقي الملكة أوماجانو عمدة ويندهوك
  • عرض 6 صورة
    محافظ القاهرة يلتقي الملكة أوماجانو عمدة ويندهوك
  • عرض 6 صورة
    محافظ القاهرة يلتقي الملكة أوماجانو عمدة ويندهوك
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كتب- محمد نصار:

التقى إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الملكة أوماجانو كاماتي عمدة مدينة ويندهوك بجمهورية ناميبيا، والوفد المرافق لها في إطار مشاركته بفعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضرى العالمي.

وأكد إبراهيم صابر، خلال اللقاء، أن مصر بعمقها الأفريقي وبانتمائها لهذه القارة الطموح تسعى لمد العلاقات مع الأشقاء الأفارقة، مشيرًا إلى أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو يحرص على توطيد العلاقات المصرية مع الدول الإفريقية وعلى كل الأصعدة والمستويات إيمانًا منه بالدور المهم الذي تمثله الدول الأفريقية.

وأضاف محافظ القاهرة، أن محافظة القاهرة تسعى لتعزيز علاقات التعاون مع جميع المدن الأفريقية، خاصة في مجال التطور الحضري.

واستعرض محافظ القاهرة، خلال اللقاء، التطور الحضري الذي شهدته المحافظة خلال العشر سنوات الاخيرة في مجالات البنية التحتية والإسكان والقضاء على العشوائيات.

وأكدت الملكة أوماجانو كاماتي، عمدة مدينة ويندهوك، أن مصر تربطها بناميبيا علاقات تاريخية، حيث ساندت مصر ناميبيا للحصول على استقلالها، مشيرة إلى تشابه التحديات الحضرية التي تواجه المدينتين، ورغبتها في تبادل الخبرات عبر تعزيز الاتفاقيات بين الجانبين.

محافظ القاهرة الملكة أوماجانو عمدة ويندهوك ناميبيا ابراهيم صابر
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