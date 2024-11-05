رئيس الإدارة المركزية للري بالدقهلية: جهود التطهير ساعدت في زيادة حجم الإنتاج الزراعي

كتب - نشأت علي:

قال المهندس عبد الفتاح الباز، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالدقهلية، إن قانون الموارد المائية والري الجديد ساعد وزارة الري في القيام بدورها في توزيع مياه الري والصرف الزراعي لمختلف المناطق.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن ملف الري والصرف.

وأضاف الباز أن الإدارة لا تدخر جهدًا في تطهير مجاري الري ونزع الحشائش وأعمال الصرف والصرف المغطى ومحطات الرفع والخلط.

وتابع الباز بأن تلك الجهود أثمرت على أرض الواقع في الموسم الزراعي الأخير، حيث لم نتلقَ أي شكاوى بشأن مياه الري أو الصرف الزراعي، مما كان له أثر في زيادة مساحة الأرز بالدقهلية، لتصل إلى نحو ٤٠ في المائة من حجم إنتاج الأرز.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالدقهلية إلى أن ذلك يؤكد نجاح منظومة الري وجهود التطهير المستمرة، متابعًا بأن هدف الوزارة من أعمال الري والصرف هو الاستغلال الأمثل لكل نقطة ماء لتحقيق التوسع الزراعي.

كما استعرض الباز ضوابط تغطيات الصرف، وفقًا للقرار الوزاري بوضع ضوابط محددة لتنفيذ التغطيات، موضحًا أن هناك تغطيات تسببت في مشكلات، وتمت إزالة بعضها لأنها تتسبب في انسداد المجاري المائية.