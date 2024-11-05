بعد استيراد البيض التركي.. هل تأثرت أسعار الدواجن في الأسواق؟

كتب- عمرو صالح:

كشف ماهر نسيم عضو اتحاد الدواجن، عن مدى تأثر أسعار البيض والدواجن المحلية بالأسواق بعد استيراد الحكومة كميات من البيض التركي خلال الفترة الماضية.

وقال "نسيم"، لمصراوي، إن دخول البيض المستورد للأسواق لم يؤثر تمامًا على سعر البيض المحلي أو الدواجن، مؤكدًا أن الأسعار بالأسواق لازالت ثابتة منذ عدة شهور دون زيادة أو انخفاض على الإطلاق.

وأشار إلى أن سعر كرتونة البيض يباع داخل المزرعة بـ152 جنيهًا و كيلو الدواجن الحية بـ 70 جنيها داخل المزرعة.

وكانت وزارة التموين قد أعلنت مؤخرا عن استيراد كميات من البيض التركي لتلبية الاحتياجات المحلية وتوفيرها بأسعار مناسبة