الأمين المساعد لـ "البحوث الإسلامية" يتابع العمل بمنطقة وعظ بني سويف

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تفقد الدكتور محمود الهواري، الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، صباح اليوم الاثنين، منطقة وعظ بني سويف للوقوف على سير العمل بها,

وبحسب بيان، اطلع الهواري خلال زيارته على خطط وعاظ وواعظات المنطقة وتوزيعهم على مراكز المحافظة ولجان الفتوى المنتشرة؛ حيث تأتي هذه الزيارة ضمن المتابعة الميدانية لمناطق الوعظ لضمان تنفيذ الخطط اليومية لتواجد الوعاظ بين المواطنين وتلبية احتياجاتهم المعرفية في القضايا التي تلامس واقعهم.

وشدد الهواري على أهمية التعاون بين منطقة الوعظ والمؤسسات والهيئات المختلفة في المحافظة، مثل: الأوقاف، والشباب والرياضة، والثقافة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والتضامن؛ للوصول إلى أكبر عدد من الجمهور في مختلف مواقعهم.

كما أكد خلال جولته في منطقة الوعظ على ضرورة تكثيف الجهود التوعوية في المرحلة المقبلة لزيادة الوعي المجتمعي، مشيدًا بالجهود الحالية وداعيًا إلى مزيد من التفاعل مع المواطنين، خاصةً الشباب، من خلال الانتشار في مدن وقرى المحافظة.

وأشار إلى أهمية الشعور بالمسؤولية، والتأهيل العلمي المستمر، ومتابعة المتغيرات المجتمعية.