نشرة منتصف الليل| انطلاق منتدى التطوير الحضري بعد ساعات.. وتفاصيل طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الأحد على النحو التالي:

أمطار على القاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الاثنين بالظواهر الجوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، نعتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء.

وأضافت الهيئة أنه يوجد فرص أمطار على القاهرة ومدن القناة تكون خفيفة وعلى مناطق متفرقة.

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شعبة الدواجن تكشف حيلة كبار "منتجي البيض" للحفاظ على ارتفاع الأسعار

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن كبار المنتجين يرفضون خفض الأسعار حتى بعد دخول البيض المستورد للسوق، مشيراً إلى أنهم يسيطرون على السوق ويمارسون نوعاً من الاحتكار.

قال السيد، خلال حواره عبر فضائية "القاهرة والناس"، إن كرتونة البيض كانت تُباع في المزرعة بـ167 جنيهًا، وبعد مجيء البيض التركي انخفض السعر لـ155 جنيهًا، وهذا دليل على أن ارتفاع الأسعار ليس له مبرر اقتصادي، وإنما هو نتيجة لسيطرة مجموعة محددة على السوق.

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تحرك عاجل من نقابة المهندسين بشأن أعمال تجديد ميدان فيكتور عمانويل بالإسكندرية

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن ما نُشر على صفحات التواصل الاجتماعي، وما أُثير من تعليقات متباينة بين أروقة الرأي العام والهندسي فيما يخص تجديد ميدان فيكتور عمانويل بالإسكندرية، وإيماءً لمسئولية نقابة المهندسين في كافة الأمور الهندسية باعتبارها الاستشاري الأول للدولة في هذا الشأن، فقد تواصلت مع الدكتور المهندس وليد عبدالعظيم استشاري المشروع حيث قام بالرد على العديد من الملاحظات وتوضيح بعض المفاهيم المغلوطة.

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"الكهرباء" تخفض غرامة تأخير سداد الفواتير 7%؜ بدلًا من 28%؜ تحفيزًا للمستثمرين والصناع

قال مصدر مسؤول بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الدكتور مهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أصدر القرار رقم (٥) لسنة ٢٠٢٤، بتعديل بعض القوانين المتعلقة بغرامات تأخير سداد الفواتير، استجابةً للمذكرات المقدمة من المستثمرين والصناع؛ للتيسير عليهم وتذليل بعض العقبات والمشكلات التي تواجههم.

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قبل الانطلاق بساعات.. وزير الإسكان يتفقد الاستعدادات النهائية بمركز المنارة لاستضافة المنتدى الحضرى العالمي

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء اليوم الأحد 3 نوفمبر، الاستعدادات النهائية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية لاستضافة المنتدى الحضرى العالمى، والذى تنطلق فعالياته غداً الإثنين 4 نوفمبر ويستمر حتى 8 نوفمبر، بمشاركة دولية واسعة، ويتناول قضايا الإسكان والتنمية المستدامة، التحول التكنولوجي للمدن ومحورها الأساسي "الإنسان"، وغيرها.

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