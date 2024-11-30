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مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي ونظيره الجابوني بقصر الاتحادية

05:26 م السبت 30 نوفمبر 2024

السيسي يستقبل رئيس الجابون

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كتب- محمد سامي:
يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الجابون، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا وذلك بقصر الاتحادية.

وسوف يستعرض الرئيسان ما أسفرت عنه المباحثات الثنائية والموسعة حول بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك فضلا عن التعاون الثنائي المشترك بين البلدين.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظيره الجابوني، صباح اليوم السبت، وأقيمت مراسم استقبال رسمية لضيف مصر الكريم، واستعرض الرئيسان حرس الشرف وتم عزف السلام الوطنى لكلا البلدين.

الرئيس السيسي رئيس الجابون قصر الاتحادية
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