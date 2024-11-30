ميناء دمياط يستقبل 8 سفن بحمولات مختلفة خلال 24 ساعة

كتب- محمد نصار:

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، استقبال 8 سفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما غادر 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 37 سفينة.

وبحسب بيان صادر عن الميناء اليوم السبت، بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26047 طنًا تشمل: 6870 طن يوريا، و1197 طن حديد، و2000 طن مولاس، و7330 طن كلينكر، و8650 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44182 طنًا تشمل: 1800 طن عدس، و6170 طن حديد، و800 طن خردة، و35133 طن ذرة، و822 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي 279 طنًا.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 131588 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 167360 طنًا.

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2860 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وشبرا، و3 قطارات بعد تفريغ 75 حاوية 40 قدمًا قادمين من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 3209 حركة.

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