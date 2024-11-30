رئيس الوزراء: كل يوم هتسمعوا أخبار إيجابية عن الاستثمارات وفرص العمل

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الشغل الشاغل للحكومة المصرية في الوقت الحالي، هو جذب وتوفير المزيد من الاستثمارات الجديدة وتوفير فرص العمل للمواطنين.

وأضاف "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمستشفي معهد ناصر، عقب انتهاء جولته التفقدية بعدد من المستشفيات لمتابعة تنفيذ مشروعات تطوير القطاع الصحي، السبت: كل يوم هتسمعوا أخبار إيجابية عن الاستثمارات الجديدة وتوفير فرص عمل للمواطنين وزيادة الاستثمار الأجنبي.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن موارد مصر من قطاع السياحة تشهد حالة من النمو رغم حالة عدم الاستقرار الإقليمية.

اقرأ أيضًا:

إعادة فتح باب تصدير الأسماك المصرية إلى أوروبا بعد توقف 3 سنوات

التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء غدًا

موعد ومكان جنازة المستشار جودت الملط رئيس المركزي للمحاسبات الأسبق

الرئيس السيسي يستقبل رئيس الجابون بقصر الاتحادية وسط مراسم رسمية

الأرصاد تعلن طقس الأسبوع بالظواهر الجوية ودرجات الحرارة

ترأس الجهاز المركزي للمحاسبات 12 عامًا.. من هو المستشار جودت الملط؟