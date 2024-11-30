رئيس الوزراء يكشف شرط تحسن أوضاع قناة السويس وعودتها لمعدلاتها الطبيعية

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قناة السويس تأثرت بشدة بسبب الظروف المحيطة، لافتًا إلى أنه في حالة استقرار الأوضاع سيكون هناك تحسنًا.

وأضاف "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمستشفي معهد ناصر، عقب انتهاء جولته التفقدية بعدد من المستشفيات لمتابعة تنفيذ مشروعات تطوير القطاع الصحي، السبت: المورد المهم بالنسبة لنا هو قناة السويس وتقديراتنا أن تعود لنفس المعدلات بعد استقرار الأوضاع.

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