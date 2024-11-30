الأرصاد تعلن طقس الأسبوع بالظواهر الجوية ودرجات الحرارة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، حيث تستقر الحالة الجوية على أغلب المناطق بعد الانخفاض الكبير في الحرارة خلال الأسبوع الماضي.

وقالت منار غانم، في تصريحات خاصة، إن درجات الحرارة عادت لمعدلاتها الطبيعية خلال الأيام الحالية، حيث تسجل على القاهرة 23 درجة والمناطق الجنوبية 25 درجة، بينما السواحل الشمالية 22 درجة، لافتة إلى أنه مع الاقتراب لفضل الشتاء ستنخفض الحرارة مرة أخرى وتعود البرودة الشديدة.

موعد بداية فصل الشتاء رسميًا

أكدت أن بداية فصل الشتاء رسميًا ستكون 21 ديسمبر المقبل، لافتة إلى أن حالة الدفء التي نشهدها خلال فترة النهار مؤقتة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: فترات الليل تشهد أجواء باردة على معظم الأماكن خاصة المناطق المكشوفة والمدن الجديدة.

وأشارت إلى أن أبرز الظواهر الجوية تتمثل في الشبورة المائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية، بالإضافة إلى وجود فرص لسقوط الأمطار المتوسطة والخفيفة على السواحل الشمالية وهي غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.



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