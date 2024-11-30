تعليق عمرو أديب على طرح ساعة جمال عبد الناصر في مزاد أمريكي

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب على عرض ساعة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للبيع في مزاد عالمي بدار "سوذبيز" للمزادات المقرر إقامته في 6 ديسمبر بنيويورك.

خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، أشار أديب إلى سخرية القدر في أن الساعة التي تعود لرجل كان يعادي الولايات المتحدة تُعرض الآن في مزاد بأمريكا، معربًا عن أمنيته في المشاركة في المزاد، لكنه أوضح أن السعر المتوقع سيكون مرتفعًا جدًا.

وأوضح أديب أن حفيد الرئيس الراحل هو الذي يعرض الساعة في المزاد، مصحوبة بخطاب يتحدث عن قيمتها وأهميتها.

وأعرب عن توقعاته بأن تحقق ساعة عبد الناصر، التي تُعتبر من ساعات رولكس الفاخرة، سعرًا خرافيًا عند بيعها، ليس فقط بسبب جودتها، ولكن أيضًا لقيمة الشخص الذي ارتداها حتى آخر أيامه.

ساعة جمال عبد الناصر تتمتع بمكانة خاصة لدى الشركة المصنعة، حيث إنها كانت إصدارًا مميزًا في عام 1956، صُنعت من المعادن الثمينة فقط، وكانت أول طراز يحمل ميزة عرض اليوم والتاريخ.

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