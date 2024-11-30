نقيب المحامين يبحث آليات التعاقد مع هيئة التأمين الصحي للأعضاء وأسرهم

كتب- عمرو صالح:

قال عبدالحليم علام، نقيب المحامين، إن النقابة بصدد توقيع بروتوكول مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لانضمام المحامين للمشروع وأسرهم، خاصة في المحافظات التي تم تطبيق المشروع فيها، مؤكدًا أنه يعمل على تطوير مشروع العلاج وزيادة نسب مساهمة النقابة في المشروع لمواجهة الارتفاع المتزايد في الأسعار دون تكبد المحامي لأي زيادة في سعر الاشتراكات.

نقيب المحاميين يكرم شيوخ المحامين

وشارك نقيب المحامين، مساء الخميس، في حفل تكريم شيوخ المحامين بشرق طنطا، الذي نظمته النقابة الفرعية، حيث تم تكريم 70 محاميا من شيوخ المحامين بشرق طنطا.

وقال نقيب المحامين، إننا جئنا لنحتفل ونحتفي بشيوخ المحامين الذين سبقونا في مهنة المحاماة والعمل النقابي، وذلك عرفانا وتقديرا لهم على كل ما قدموه لمهنة المحاماة.

نقابة المحاميين

وعبر عن سعادته لتكريمه شيوخ المهنة قائلًا: "شرف عظيم لي اليوم التواجد في نقابة شرق طنطا للمشاركة في احتفالية تكريم شيوخ المحامين".

وأكد نقيب المحامين، أن تكريم شيوخ المحامين، سنة حميدة تسعى لها النقابة العامة والنقابات الفرعية، وأن تكريمهم يعد جزءًا صغيرًا بالنسبة لما قدموه للنقابة ولما بذلوه في المهنة على مدار سنوات.

اقرأ أيضا:

في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.. السيسي: ستظل القضية على رأس أولوياتنا

شبورة وأمطار وبرودة بهذه المناطق.. حالة الطقس غدا السبت

خطيب الجمعة بالأزهر: الكيان الصهيوني يحاول إسكات كلمة الحق لالتهام الأبرياء في صمت

محافظ القاهرة: إقامة 3 أسواق لليوم الواحد.. وافتتاح الرابع بالمرج الأسبوع المقبل