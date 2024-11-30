"القومي للمرأة" يتقدم بخالص التهاني للفائزات بجوائز التميز الحكومي العربي

كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التهاني إلى كل من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لحصولها على جائزة أفضل محافظ عربي.

وذلك عن فترة عملها كمحافظة لدمياط والدكتورة مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لحصولها على جائزة أفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية وذلك خلال حفل توزيع جوائز التميز الحكومي العربي لعام ٢٠٢٤، التي أقيمت بجامعة الدول العربية.

وأعربت المستشارة أمل عمار، عن سعادتها بحصول الدكتورة منال عوض والدكتورة مى عبدالحميد على تلك الجوائز المهمة، مؤكدة أن تلك الجوائز تعكس إنجازاتها وجهودهما الملموسة في هذه المناصب، كما تبرز قدرات المرأة المصرية المتميزة في جميع المجالات وتأتي انعكاسا للدعم الدائم وإيمان الإرادة السياسية بقدرات وإمكانات المرأة المصرية متمنية لهما دوام النجاح والتوفيق.

كما تقدم المجلس بخالص التهاني إلى الأزهر الشريف لنيل مشروع إنشاء وحدة لّم الشمل من مركز الأزهر العالمي للفتوى تكريماً خاصاً من جائزة التميز الحكومي العربي.

يًذكر أن جوائز التميز الحكومي العربي تهدف إلى الاحتفاء بالتجارب والنماذج الناجحة في تطوير الإدارة الحكومية في المنطقة العربية وتسليط الضوء عليها وتكريم الكفاءات الحكومية العربية وترسيخ هذه النماذج كمرجعية للفكر القيادي الإيجابي لدى القطاعات الحكومية لتبنّي التميّز المؤسسي وتحفيز مواكبة المفاهيم الجديدة والتطورات التكنولوجية لضمان النجاح في تنفيذ التوجهات الحكومية المستقبلية.