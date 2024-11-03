تحرك عاجل من نقابة المهندسين بشأن أعمال تجديد ميدان فيكتور عمانويل بالإسكندرية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن ما نُشر على صفحات التواصل الاجتماعي، وما أُثير من تعليقات متباينة بين أروقة الرأي العام والهندسي فيما يخص تجديد ميدان فيكتور عمانويل بالإسكندرية، وإيماءً لمسئولية نقابة المهندسين في كافة الأمور الهندسية باعتبارها الاستشاري الأول للدولة في هذا الشأن، فقد تواصلت مع الدكتور المهندس وليد عبدالعظيم استشاري المشروع حيث قام بالرد على العديد من الملاحظات وتوضيح بعض المفاهيم المغلوطة.

وأضاف "النبراوي"، في بيان له: في إطار دور نقابة المهندسين في توضيح الرؤى الهندسية المختلفة فقد تم الاتفاق على دعوة الزملاء المعماريين والمهتمين بهذا الشأن إلى لقاء مع الدكتور وليد عبدالعظيم، يوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر 2024 في تمام الساعة الرابعة مساءً في القاعة الرئيسية بنقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية بالشاطبي؛ للرد على التساؤلات والاستماع إلى الآراء المختلفة وصولاً إلى ما يحقق الصالح العام.

وتابع: "وانتهز الفرصة لأتقدم بخالص التقدير إلى الدكتور وليد عبدالعظيم والزملاء المعماريين الذين أبدوا الاهتمام الكبير بشأن محافظتهم ودور نقابتهم".

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا التصميم الجديد لمشروع تطوير ميدان فيكتور عمانويل بالإسكندرية، والذي آثار حالة من الجدل.