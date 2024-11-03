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الأوقاف: توزيع 40 طنًّا من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية غدا

04:19 م الأحد 03 نوفمبر 2024

وزارة الأوقاف المصرية

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القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزارة الأوقاف انطلاق عملية توزيع 40 طنا من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية غدا الاثنين بمحافظات (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والدقهلية، والفيوم، والغربية، وكفر الشيخ، وبني سويف، والمنيا، ومطروح، والشرقية، والإسماعيلية، والمنوفية، والبحيرة، والوادي الجديد، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان ).

يأتي ذلك بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية - وفق بيان للأوقاف اليوم الأحد- ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم التوزيع تباعًا على المديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية، والإعلان الرسمي على موقع الوزارة.

يأتي ذلك في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع لحوم أضاحي الأوقاف.

وزارة الأوقاف اللحوم الجيزة الفيوم الدقهلية
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