جولة لوفد "الأفريقي للسيطرة على الأمراض" بمستشفيات الصحة النفسية

كتب - أحمد جمعة:

نظمت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، برئاسة د. منن عبد المقصود الأمين العام للأمانة، جولة ميدانية لوفد المركز الأفريقي للتحكم والسيطرة على الأمراض (African CDC) التابع للاتحاد الأفريقي، في كل من مستشفى العباسية للصحة النفسية وعلاج الإدمان ومستشفى إمبابة لتأهيل وعلاج الإدمان.

وبحسب بيان، استهدفت الزيارة رفع قدرات الأجيال القادمة من المتخصصين والخبراء في مختلف مجالات الصحة العامة، وتمكينهم من وضع خطط مستدامة ومستقبلية للصحة العامة داخل القارة الأفريقية. كما تضمنت الزيارة استعراض التجربة المصرية في مجال الطب النفسي بمختلف تخصصاته، مثل صحة المرأة، وعلاج الإدمان، وطب نفس الأطفال والمراهقين، والطب الشرعي.

تضمن برنامج الزيارة تفقد عيادات "بيت الشمس" والعيادات الخارجية الخاصة بتقديم خدمات صحة المرأة بمستشفى العباسية للصحة النفسية وعلاج الإدمان. وواصل الوفد زيارته في مستشفى إمبابة لتأهيل وعلاج الإدمان، حيث اطلع على قسم الأنشطة العلاجية والترفيهية، وغرف المرضى، ووحدة خفض الضرر التي تقدم برامج العلاج ببدائل الأفيونات، والعيادات الخارجية للمستشفى.

وأوضحت الدكتورة منن عبد المقصود أن الزيارة تضمنت عرضًا لخدمات الصحة النفسية للمرأة في مستشفيات الأمانة وكيفية دمج هذه الخدمات في مختلف القطاعات الصحية. كما أشارت إلى المشروع التدريبي بالتعاون مع الكلية الملكية بإنجلترا، وبرعاية منظمة اليونيسف، حول الصحة النفسية الإنجابية وتطبيقها في مختلف المبادرات الرئاسية الخاصة بالأم والجنين.

وأضافت أن عيادات طب نفس الأطفال والمراهقين تشمل 15 وحدة و4 أقسام داخلية، مع خطة للتوسع بالتعاون مع المنظمات الدولية. كما عرضت تجربة برنامج "فواصل" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتعميمه في المدارس.

وأشارت إلى دور الوزارة في مكافحة وعلاج الإدمان، بما يشمل تقديم تقارير فنية عن المواد المخدرة الجديدة من خلال المرصد الوطني للإدمان، وتنظيم حملات توعية مثل حملة "تقدر من غيرها" و"عيد من غيرها" لمنع انتكاسات المتعافين خلال الأعياد.