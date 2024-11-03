تستضيفه مصر غدًا.. ما هو المنتدى الحضري العالمي وأهميته؟

كتب- محمد نصار:

تستضيف محافظة القاهرة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بداية من غدٍ الاثنين فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته الـ 12، والذي يستمر خلال الفترة من 4 لـ 8 نوفمبر الجاري.

ما هو المنتدى الحضري العالمي؟

المنتدى الحضري العالمي (WUF) هو عبارة عن منصة فريدة لأصحاب المصلحة من جميع أرجاء الأمم المتحدة.

ويعقد المنتدى كل عامين ليشكل فرصة للدول الأعضاء والحكومات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة في مناقشات بناءة حول التحضر والذي سيحدد ما إذا كنا سننجح أم سنفشل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تاريخ المنتدى الحضري العالمي

تأسس المنتدى الحضري العالمي في عام 2001، وهو التجمع الأول في العالم بشأن القضايا الحضرية.

ويدرس المنتدى تأثير التحضر السريع وانعكاساته على السياسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في المجتمعات والمدن والبلدات.

ويُعد "موئل الأمم المتحدة" الجهة الداعية إلى انعقاد المنتدى، وهو جهة التنسيق في الأمم المتحدة للتنمية الحضرية المستدامة التي تعمل من أجل مستقبل حضري شامل.