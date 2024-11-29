بقوة 5.2 درجة وشعر به سكان القاهرة.. البحوث الفلكية تكشف تفاصيل زلزال قبرص
10:07 م الجمعة 29 نوفمبر 2024
كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزالزل والتابعة للمعهد اليوم الجمعة هزة أرضية على بعد 710 كيلومتر عن القاهرة.
وكانت بياناتها كالتالي:
وقت الحدوث : 9:13:15 مساءًا بتوقيت القاهرة.
القوة: 5.2 درجة علي مقياس ريختر.
خط العرض: 35.927 شمال.
خط الطول : 31.72 شرقا.
العمق: 42 كم.
وأوضح المعهد أنه ورد إليه ما يفيد بالشعور بالهزة مع عدم وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
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