في هذه الفترة.. وقف بيع كراسات شروط "سكن لكل المصريين 5"

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه سيتم إيقاف بيع كراسات شروط إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 5 بصورة مؤقتة، خلال الفترة من السبت 30 نوفمبر 2024 وحتى الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، على أن يستأنف بيع كراسات الشروط يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024.

مد فترة شراء كراسة سكن لكل المصريين 5

وقالت "عبد الحميد"، بحسب بيان وزارة الإسكان، الجمعة، إنه تقرر مد فترة شراء كراسة الشروط وتسديد مقدم جدية الحجز حتى يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن هذا القرار يأتي بهدف تعويض المواطنين عن فترة التوقف المؤقت في بيع كراسات الشروط بمكاتب البريد المميكن، حيث يسعى الصندوق لمنح الفرصة كاملة لأصحاب المعاشات لاستلام معاشاتهم بسهولة ويسر.

إقبالًا كبيرًا وغير مسبوقًا على سكن لكل المصريين 5

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق دعم التمويل العقاري، أن إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 5 يشهد إقبالًا كبيرًا وغير مسبوقًا من المواطنين، حيث تم بيع 220740 كراسة شروط، بينما سدد 42757 مواطنا مقدم جدية الحجز، وذلك بعد مرور 3 أيام فقط من الإعلان.

وأشارت إلى أن كراسات الشروط متوفرة بكميات كبيرة في مكاتب البريد، ويجري طباعة أعداد كبيرة منها بصورة دورية وتوريدها لمكاتب البريد المميكن المعلن عنها مسبقًا، والبالغ عددها نحو 400 مكتب بريد مميكن.

وتابعت: لا داعي للتزاحم أمام مكاتب البريد للحصول على كراسة الشروط، حيث أنه لا توجد أفضلية للحصول عليها في الأيام الأولى، خاصة أن الصندوق يطبق نظاما للأولويات محددًا مسبقًا.

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