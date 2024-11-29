"معهد القطن" يكشف سبب تعثر منظومة التداول خلال الأيام الأخيرة

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور مصطفى عمارة المتحدث باسم المعهد، عن سبب تعثر آلية عمل منظومة تداول الأقطان للموسم الجديد 2024/2025.

وقال "عمارة"، لمصراوي، إن أسعار القطن العالمي خلال الموسم الحالي، شهدت تراجعًا بمختلف الأسواق العالمية، موضحًا أنه وفقًا للأسعار المتداولة عالميًا فإن الحد الأقصى لقنطار القطن المصري لا يتجاوز 8 آلاف جنيهًا، الأمر الذي أدى لتعثرالعمل بالمنظومة الحالية المقدر بها توريد قنطار القطن طويل التيلة للوجه البحري بـ12 ألف جنيه وقنطار القطن للوجه القبلي بسعر 10 آلاف جنيه.

وتابع: "المساحة المزروعة من القطن خلال الموسم الحالي 311 فدان وحصيلتهم الزراعية 2 مليون قنطار"، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بسعر ضمان توريد القطن لهذا العام سالف الذكر ولن يتم المساس بمصلحة المزارعين.

وعن عزوف بعض الشركات عن بورصة تداول القطن خلال الفترة الأخيرة، قال عمارة، إن بعض الشركات والتجار يسعون لخلق سوق موازية خلال الفترة الحالية تتمثل في شراء قنطار القطن بأسعار أقل من 8 آلاف جنيه، ولكن هناك جهود حكومية للقضاء على تلك الأسواق التي من شأنها أن تؤثر بشكل سلبي على المزارع.

ولفت "عمارة"، إلى أن هناك اجتماعًا من قبل الجهات المعنية سيتم خلاله وضع حلولًا من شأنها أن تعيد بورصة القطن لوضعها الطبيعي وتحمي المزارعين من أي ضرر قد يقع.

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