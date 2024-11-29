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شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

08:00 ص الجمعة 29 نوفمبر 2024

شبورة كثيفة

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الجمعة حتى الأربعاء 4 ديسمبر.

توقعت الأرصاد أن يسود اليوم الجمعة، طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما كشفت عن تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت إلى هطول أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

كما تنشط الرياح أحيانا على مناطق جنوب سيناء وشمال الصعيد.

طقس السبت

شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

الأحد

شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الاثنين

نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء.

الثلاثاء والأربعاء

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

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شبورة كثيفة أمطار رياح درجات الحرارة الأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس
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