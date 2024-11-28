رئيسة "القومي للمرأة" تترأس جلسة حول "الاستجابة الشاملة لاحتياجات النساء في مناطق النزاع"

كتبت- نور العمروسي:

ترأست المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة الجلسة الوزارية الحوارية الأولى بعنوان "تعزيز الحماية والاستجابة الشاملة لاحتياجات النساء في مناطق النزاع:النساء يواجهن الحروب" والتى جاءت ضمن المؤتمر الوزارى الرابع (رفيع المستوى)حول المرأة والأمن والسلم.

وافتتحت رئيسة المجلس، الجلسة بالترحيب بالحضور الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، الدكتور معز دريد، المدير الإقليمي بالنيابة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، السفيرة ريكا إيلا، سفيرة جمهورية فنلندا لدى مصر، الوزيرة منى الخليلي وزيرة شئون المراة الفلسطينية و السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشئون المرأة اللبنانيةو الدكتور أحمد آدم بخيت وزير التنمية الإجتماعية بالسودان.

واستهلت المستشارة أمل عمار كلمتها قائلة: اسمحوا لى أن اعود بكم اربعة الاف عام إلى الوراء إلى مقولة تحتمس الثالث احد عظماء مصر القديمة مخاطبا الجنود وقت الحرب دفاعا عن الوطن وليس إغارة على وطن من عام ١٤٢٥ قبل الميلاد كانت مقولته" لا تقتلوا جندي يستسلم لا تقتلوا مدنيا لم يرفع السلاح إياكم أن تمسوا طفلاً أو إمرأة بسوء أعطوا الطعام للجائع كي يعطيكم الرب أضعافه إياكم ان ترهبوا خائفاً مذعوراً فهذا لا يرضي الإله العظيم".

وتابعت قائلة:"هذه كانت قواعد الحرب منذ الآف السنين كانت حرب شريفة دفاعا عن الأوطان ويؤسفنا أن نكون في الألفية الثانية و يكون هذا الوضع يحدث في عالمنا والكيل بمكيالين وبالعكس الحروب على شهود الأعيان تتناقلها وسائل الإعلام بل نعيش لحظة بلحظة ونرى الاختراق لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأضافت، أن حدث اليوم يتزامن مع حملات الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة بالتزامن ايضا مع اقتراب مرور ربع قرن على إطلاق أجندة المرأة والسلام والأمن، الأمر الذي يدعونا إلى تضافر الجهود في مواجهة تصاعد العنف ضد المرأة خاصة في ظل الصراعات والتحديات التي يشهدها العالم اليوم وخصوصا العالم العربي. فما يحدث في لبنان، وفلسطين، والسودان، شاهد على هذه المآسي. وتشكل هذه الحملات فرصة هامة للتأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل تحقيق أجندة المرأة والسلام والأمن التي تُعد ركيزة أساسية في بناء مجتمعات يسودها العدل والمساواة حيث تضمن هذه الخطة الدولية حقوق المرأة وتُعزّز دورها في منع نشوب النزاعات، وبناء السلام، وتحقيق المصالحة، لتصبح المرأة شريكا فاعلا، لا ضحية صامتة.

واختتمت المستشارة أمل عمار جلستها بتأكيدها أهمية تعزيز مشاركة المرأة الفعالة في جهود السلم والأمن وتواجدها في العمل الدبلوماسي الذى يعد أحد الجهود الهامة التى تفسح المجال أمامها في مجال الوساطة والتفاوض علاوة على ضرورة مراعاة منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى كافة الجهود المتعلقة بتحقيق السلم والأمن وذلك حتى ننعم بسلام مستدام ونتائج تأخذ فى الإعتبار احتياجات الجميع علينا أن نظل أقوياء فأوطاننا تنتظرنا لنعمرها ونبنيها.

وتناولت الجلسة مناقشات حول القضايا الرئيسية والتحديات فى تنفيذ الأولويات الوطنية المتعلقة بأجندة المرأة والسلم والأمن وفقاا للسياق الوطني للدول المشاركة، بالإضافة إلى مناقشة تداعيات الأحداث الحالية على النساء والفتيات واحتياجات النساء والفتيات فى الوضع الراهن وأبرز الإجراءات التي تعزز مسألة الحماية للنساء والفتيات في مواجهة العنف الممنهج الذي يمارس ضدهم وانتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان تحت الاحتلال الإسرائيلي وفي حالات النزاعات المسلحة خاصة في مسألة مناهضة العنف الجنسى ضد النساء أثناء النزاعات المسلحة في ضوء قرار مجلس الأمن (2467) لعام 2019 أبرز العوامل المساعدة التى تمكن الدولة من تنفيذ ركائز أجندة المرأة والسلام والأمن بشكل أوسع لا يقتصر على التركيز على ركيزة دون الأخرى.