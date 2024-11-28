الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جمهوريًا مهمًا بشأن البنك المركزي

كتب- محمد أبو بكر:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 47 مكرر (د)، الصادر في 26 نوفمبر 2024، قرارًا جمهوريًا جديدًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي.

وينص القرار الجمهوري، على إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن السيد حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، اعتبارًا من 27 /11 /2024، ولمدة عام وعضوية كل من:

1- رامي أحمد عادل أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي

2- طارق محمد بدوي الخولي، نائب محافظ البنك المركزي

3- محمد فريد صالح، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

4- على محمد على فرماوي، خبير تكنولوجيا

5- نجلاء أنور الأهوانى، خبيرًا اقتصاديا

6- شريف حسين كامل محمد، خبيرًا ماليا

7- محمد عثمان إبراهيم الديب، خبيرًا مصرفيا

8- سميحة السيد فوزي، خبيرًا اقتصاديا

9- عصام محمد عبدالهادي عامر، خبيرًا محاسبيا وماليا

10- خالد إبراهيم صقر على، خبيرًا اقتصاديا

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