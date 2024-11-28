وزيرة التنمية المحلية: المرأة المصرية تعيش "عصرها الماسي" في عهد الرئيس السيسي

كتب - محمد نصار:

أعربت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن سعادتها بفوزها بجائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الثالثة (2023–2024)، عن فئة أفضل محافظ عربي، كأول سيدة مصرية تنال شرف الفوز بهذه الجائزة منذ انطلاقها، مشيرة إلى أن هذه الجائزة وسام على صدرها وتهديها لكل امرأة عربية ومصرية تكافح وتساهم في تنمية مجتمعاتنا العربية.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن حصولها على هذه الجائزة يُعد تكريماً للمرأة المصرية وتتويجًا لجهودها وسعيها المستمر نحو الأفضل، خاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية الشكر والتقدير لجميع القائمين على جائزة التميز الحكومي العربي، التي تُعد الأكبر عربياً في مجال التطوير والتميز الإداري، معتبرةً إياها دفعة حقيقية للارتقاء بالأداء الحكومي في الدول العربية.

كما وجهت الوزيرة في بيان اليوم، خالص الشكر لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وللرعاية الكريمة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وللمنظمة العربية للتنمية الإدارية وجامعة الدول العربية.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية: "أتوجه بخالص الشكر للرئيس السيسي، وتوجيهاته المستمرة على مدار العشر سنوات الماضية بتمكين المرأة المصرية في كل القطاعات الحيوية بالدولة. فنحن نعيش في العصر الماسي للمرأة المصرية، وليس العصر الذهبي، في ظل الاهتمام الكبير وغير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية لتمكين المرأة وتبوؤها أعلى المناصب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الجمهورية الجديدة".

وأشادت الدكتورة منال عوض بجميع فرق العمل التي عملت معها خلال توليها المسئولية في محافظة دمياط، موجهة لهم خالص الشكر والتقدير على جهودهم المستمرة، التي أسهمت في الفوز بجائزة التميز الحكومي العربي وتحقيق الإنجازات على أرض المحافظة.

وتقدمت الوزيرة بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولكل السادة وزراء التنمية المحلية السابقين ومؤسسات ووزارات الدولة المصرية المختلفة، على الدعم الذي ساهم في تحقيق طفرة غير مسبوقة في القطاعات الخدمية والتنموية بمحافظة دمياط.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أنه على مدار السنوات العشر الماضية، كان هناك اهتمام غير مسبوق بدور المرأة في المجتمع المصري، حيث دعمت القيادة السياسية حقوق السيدات المصريات. وأشارت إلى أن مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التي أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي اعتمدها السيد الرئيس عام 2017، كما تم إعلان عام 2017 "عامًا للمرأة المصرية".

وأوضحت الوزيرة أن المرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي تقلدت أعلى المناصب السياسية، بدءًا من نائبة المحافظ، إلى منصب المحافظ، ثم الوزيرة، إضافة إلى حقائب وزارية متعددة ونيلها عضوية مجالس النواب والشيوخ ورئاسة الجامعات.

وأضافت: "أشعر بالفخر لكوني أول امرأة تتولى منصب وزير التنمية المحلية في تاريخ الوزارة، وأحد أوائل السيدات اللواتي شغلن منصب المحافظ عندما توليت محافظة دمياط من 2018 وحتى اختياري وزيرة للتنمية المحلية في يوليو 2024".

واختتمت الوزيرة تصريحاتها بتوجيه التحية للمرأة العربية في كل مكان وزمان، خاصة المرأة الفلسطينية الصامدة في مواجهة العدوان الإسرائيلي، والمرأة اللبنانية التي تحملت الكثير خلال الأشهر الماضية. كما أكدت أن الجائزة ستكون دافعًا لها لبذل المزيد من الجهد لتحقيق طموحات المواطنين بالتعاون مع الحكومة والمحافظين، وبدعم من القيادة السياسية.

وفي الختام، قدمت وزيرة التنمية المحلية شكرها لأسرتها الصغيرة، التي دعمتها خلال جميع مراحل عملها، ولجميع المسؤولين والنواب الذين شاركوا في الاحتفالية.

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