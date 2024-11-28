حالة الطقس غدًا الجمعة: أمطار وبرودة وشبورة.. ونصائح بارتداء الملابس الشتوية

كتب- أحمد الجندي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيان اليوم الخميس، إنه يسود غدًا الجمعة طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء والصعيد.

وأضافت "الهيئة" أن طقس غدًا الجمعة يشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت أن حالة الطقس غدًا الجمعة تشهد أمطارًا خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأشارت "الأرصاد" إلى أن طقس غدًا الجمعة يشهد نشاطًا للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

نصائح الأرصاد للمواطنين

ودعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين إلى ضرورة ارتداء الملابس الشتوية خلال الأيام المقبلة، وذلك مع تزايد حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وقالت "غانم"، في تصريحات لمصراوي، إنه في ظل انخفاض درجات الحرارة، يستوجب على الجميع ارتداء الملابس الشتوية مع تناول المشروبات الساخنة للمزيد من الشعور بالدفء في ظل هذه الأجواء الباردة.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه يجب على المواطنين ارتداء الملابس الشتوية، وحذرت المواطنين قائلة: "توخوا الحذر أثناء القيادة بسبب الأمطار وانخفاض الرؤية على الطرق نتيجة الشبورة المائية".

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