أحمد موسى يكشف سبب غيابه عن تقديم "على مسئوليتي" اليومين الماضيين - فيديو

كتب- محمد أبو بكر:

تقدم الإعلامي أحمد موسى، لجماهيره، بالاعتذار لغيابه عن تقديم برنامج "على مسئوليتي" خلال اليومين الماضيين، قائلًا: "غصب عني.. اعذروني".

سبب غياب أحمد موسى عن تقديم برنامج على مسئوليتي اليومين الماضيين

وقال خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن السبب وراء عدم ظهوره خلال اليوميين الماضيين، هو إصابته بوعكة صحية ناتجة عن نزلة برد شديدة تعرض لها مساء الخميس الماضي.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: كان من المستحيل عليا اطلع في البرنامج أيام الاثنين والثلاثاء الماضيين، ولكن قولت مينفعش أقعد في البيت أكثر من كده، خاصة واحنا بنشوف الشغل اللي بيقوم بيه سيادة الرئيس السيسي والحكومة.

واختتم أحمد موسى حديثه قائلًا: "تليفوني كان مقفول اليومين اللي فاتوا، وبشكر كل الناس اللي حاولوا يتواصلوا معايا وأرسلوا لي رسائل، لكم كل التحية ومليون شكر لكم على سؤالكم، فالمحبة والود هم الباقيين، شكرا ليكم".