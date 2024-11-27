تأثيراتها خطيرة على الأشخاص.. أمين الفتوى بـ "الإفتاء" يكشف حكم تطبيقات المراهنات

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالمراهنات، قد تكون صورًا حديثة للمسابقات والتسابق بين الأفراد، لكن الحكم الشرعي فيها يعتمد على طبيعة المشاركة والنتيجة التي تترتب عليها.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أنه إذا كان الشخص سيشارك في مسابقة ويدفع مالًا، وعند خسارته يخسر المبلغ الذي دفعه، فإن هذا يعد من صور القمار والميسر المحرمة في الإسلام، أما إذا كانت المسابقة أو الرهان لا يتطلب دفع مال من المشارك، وكانت الجائزة مقدمة من طرف ثالث، فهذا جائز ولا حرج فيه."

وأكد أن المشكلة تكمن في أن المال نفسه يصبح جزءًا من الرهان أو التنافس بين الأطراف، وبالتالي يتحول الأمر إلى مقامرة، مشيرا إلى أن الشرع الشريف يحث على أن الأموال يجب أن تنتقل بطرق مشروعة، من خلال عمل وجهد حقيقي، وليس عبر معاملات تفتقر إلى المجهود مثل المراهنات الإلكترونية.

ولفت إلى أن هناك تأثيرات خطيرة للمراهنات على الأشخاص، خاصة الشباب والمراهقين، الذين قد يتعرضون للإغراء بتجربة الرهان على الأموال الصغيرة، ثم تتطور إلى إدمان لهذا النوع من التسلية، موضحا أن الشرع يحرم هذا النوع من التعلق بالمال، ويحث على التوازن في التعامل معه.

وشدد على أن الشرع لا يرفض جمع المال، ولكن يجب أن يتم بطرق مشروعة تؤدي إلى تنمية المجتمع واستثمار الأموال في المجالات التي تفيد الجميع، وليس من خلال نقل الأموال بين الأشخاص بلا فائدة أو مجهود.

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