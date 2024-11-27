تفاصيل مؤتمر جمعية المعلومات الدوائية بمشاركة هيئة الدواء

كتب - أحمد جمعة:

شارك الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء، في انطلاق فعاليات مؤتمر جمعية المعلومات الدوائية (DIA) للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 26 إلى 27 نوفمبر 2024.

خلال كلمته، أعرب الخطيب بكل حفاوة عن كامل الترحيب بالمشاركين والجهات المشاركة بالمؤتمر هذا العام، كما أكد فخر هيئة الدواء باستضافة هذا الحدث الإقليمي المهم، الذي يجمع نخبة من قادة صناعة دواء، والمسؤولين عن الهيئات التنظيمية الإقليمية والدولية، كذلك وجود نخبة متميزة من الأكاديميين العاملين في مجالات البحث الدوائية المختلفة.

هيئة الدواء: ملتزمون بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي

وأكد نائب رئيس الهيئة، حرص هيئة الدواء على تعزيز الابتكار وتطوير الأنظمة التنظيمية بما يضمن توفير أدوية آمنة وفعالة لجميع المرضى، مشيرًا إلى التزام الهيئة بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق التكامل والتناغم التنظيمي.

يهدف المؤتمر إلى خلق بيئة فعالة تتيح لجميع الأطراف المعنية مشاركة التحديات التي تواجه مستقبل صناعة الدواء، والاتفاق على سيناريوهات واقعية، ومناقشة أفضل الطرق للمضي قدمًا والعمل المشترك لإيجاد حلول مبتكرة.

وبحسب بيان، يعكس المؤتمر الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الدواء في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار في صناعة الأدوية، ودعم تطوير الأنظمة الصحية بما يسهم في تحسين الخدمات الصحية على المستويين الوطني والإقليمي.

وبحسب بيان أيضا، يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على المشاركة واستضافة المحافل الدولية، وتعزيز سبل التعاون في مجال الدواء، بما ينعكس بالشكل الإيجابي على نمو الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار الدوائي، وفقًا للرؤية السياسية المصرية.

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