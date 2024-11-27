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الرئيس السيسي يستقبل العاهل الأردني بمطار القاهرة

02:56 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

الرئيس السيسي يستقبل العاهل الأردني ارشيفية

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كتب-عمرو صالح:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لدى وصوله مطار القاهرة، وذلك حسبما نقلت قناة اكسترا نيوز.

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الرئيس السيسي العاهل الأردني مطار القاهرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الملك عبدالله الثاني
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