الرئيس السيسي يستقبل العاهل الأردني بمطار القاهرة

كتب-عمرو صالح:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لدى وصوله مطار القاهرة، وذلك حسبما نقلت قناة اكسترا نيوز.

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