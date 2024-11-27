وزير العمل: إيقاف وإلغاء نشاط 10 مراكز تدريب مهني لمخالفتهم أحكام القانون - تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

قرر محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء إيقاف تراخيص 3 مراكز تدريب مهني في محافظتي القاهرة والدقهلية لمخالفتهم أحكام القانون واللوائح المُنظِمة لنشاطهم وشروط التراخيص الصادرة لهم من الوزارة.

لماذا أوقفت العمل 10 مراكز تدريب مهني؟

كما وجه "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، الأربعاء، باتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الإداري لعدد 7 مراكز أخري في محافظة الشرقية، لمزاولتها عمليات التدريب المهني دون الحصول على الترخيص من وزارة العمل، بالمخالفة لأحكام المادة 136 من قانون العمل، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظة، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المُدربين بتلك المراكز الذين يزاولون عمليات التدريب دون الحصول على رخصة لمزاولة التدريب بالمخالفة للمادة 138 من قانون العمل.

وقال وزير العمل، إن هذا الإجراء يأتي في إطار متابعة الوزارة وحرصها على تطبيق القانون واللوائح ومواجهة كافة المخالفات والأنشطة الوهمية وأن هناك توجيهات مباشرة إلى كافة مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعات بهدف تطبيق القانون وحماية المواطنين من الكيانات غير المرخصة أو المُخالفة للشروط.

وقالت الوزارة، إن المراكز الثلاثة التي تقرر إيقاف تراخيصها هي: مركز سيناء لتنمية مهارات الموارد البشرية بمدينة نصر والمتخصص في التدريب على مهنة الخدمات الصحية ومركز طيبة للعلوم بالدقهلية والمتخصص في التدريب على 3 مهن هي مساعد خدمات صحية، وتكنولوجيا المعلومات وأعمال المساحة والإنشاءات ومركز 6 أكتوبر لتنمية المهارات والإستشارات التدريبية بالدقهلية والمتخصص في التدريب على 14 مهنة منها مساعد خدمات صحية وتكنولوجيا المعلومات والتبريد والتكييف واللغات وبرامج التأهيل للعمل بالخارج والخدمات البترولية وحفر الأبار والسياحة والفنادق وإدارة الأعمال والسكرتارية والتفصيل والخياطة والتربية والرعاية المنزلية والهندسة الالكترونية والصناعات الغذائية والصحافة والإعلام وأعمال المساحة والإنشاءات.

يذكر أن أحكام المواد 136 137 من قانون العمل 12 لسنة 2003 واللائحة التنظيمية للقرار الوزاري رقم 80 لسنة 2023 تحكم نشاط المراكز التدريبية ومخالفتها يؤدي إلى الإيقاف أو الإلغاء للتراخيص ومن هذه المخالفات:

- مزاولة عملية التدريب المهنى فى مقر غير المرخص به دون الحصول على إذن كتابى سابق من الوزارة المختصة.

- عدم موافاة الوزارة بصورة من الإعلان عن التدريب قبل نشره، واستخدام ألفاظ وعبارات مضللة وغير صحيحة مثل لفظ "أكاديمية، والتدريب على مهن غير صحيحة مِثل" فنى تحليل".

- مُخالفة شروط الالتحاق بالبرامج التدريبية بالنسبة لبعض الأنشطة بقبول مؤهلات ،وأعمار مُخالفة للمؤهلات المعتمده بالبرامج.

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