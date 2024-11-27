وزير الزراعة يؤكد استعداد مصر لتقديم الدعم للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

أبوظبي- أ ش أ:

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق استعداد مصر لتقديم كل أوجه الدعم للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي حتى تحقق أهدافها، وكذلك المساهمة في تقديم الخبرة وبناء القدرات للدول الأعضاء.

جاء ذلك خلال لقاء لوزير الزراعة مع المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي (IOFS) بريك آرين، على هامش مشاركته في قمة الغذاء العالمية في أبوظبي، حيث تم بحث آفاق التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة خلال الفترة المقبلة.

واستعرض فاروق -خلال اللقاء- جهود الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات العالمية التي أثرت على سلاسل الأمداد والتوريد للغذاء في العالم.. مشيرًا إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الاستراتيجية، كما تقوم بتصدير الفائض عن احتياجات مواطنيها وهي حوالي 400 سلعة إلى أكثر من 160 سوقًا في العالم.

من جانبه، تناول المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي المبادرات التي تتبناها المنظمة، والتي تهدف إلى مواجهة تحديات الأمن الغذائي في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.. مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرة المصرية الكبيرة في مجال الزراعة والأمن الغذائي.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التعاون المثمر بين مصر والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي عن طريق تعزيز الحلول المستدامة لتطوير القطاع الزراعي في الدول الأعضاء في المنظمة وضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل في العالم الإسلامي.

جدير بالذكر أن وزير الزراعة يشارك حاليا في القمة العالمية للأمن الغذائي المنعقدة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وكان قد ألقى أمس كلمة مصر أمام الجلسة الافتتاحية للقمة، كما شارك في الجلسة الوزارية الحوارية التي ترأستها وزيرة التغيرات المناخية الإماراتية، كما التقى فاروق ببعض نظرائه من وزراء الزراعة، وكذلك مسئولي المنظمات الدولية المشاركين في القمة.

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