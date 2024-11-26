"إسكان النواب" تكشف آخر تطورات قانون التصالح

كتبت -داليا الظنيني:

كشف النائب محمد عطية الفيومىً، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، آخر تطورات قانون التصالح والتيسرات على المتقدمين.

وقال: إن اللجنة تتابع قانون التصالح على محورين رئيسيين: الأول يتعلق بالوحدات المحلية، والثاني يشمل المدن العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان.

وقال خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن مجلس النواب ناقش برنامج وزارة الإسكان الذي تم عرضه مؤخرًا، حيث يتضمن البرنامج ستة محاور رئيسية للعمل.

وأضاف الفيومي أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها يوم الثلاثاء المقبل بحضور وزراء المالية، والتخطيط، والري، لمناقشة الجوانب المالية المتعلقة بالخطة والموازنة الخاصة بوزارة الإسكان، في إطار الجولة الثالثة من الاجتماعات لدراسة تفاصيل التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات المدرجة في البرنامج.

وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أهمية هذه الجولات في تحقيق التكامل بين الوزارات المعنية لتوفير الموارد اللازمة وتنفيذ خطط الإسكان بشكل فعّال يخدم المواطنين.

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