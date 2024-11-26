"إعادة اللحمة الوطنية".. خالد الجندي يعلق على قرار رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب

كتبت - داليا الظنيني:

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بقرار محكمة الجنايات المختصة برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمراجعة الموقف القانوني للمتهمين المدرجين على قوائم الإرهاب بعد رفع النيابة العامة طلبها للمحكمة، في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية.

وقال خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء: "لابد من التحية العاجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا القرار العظيم، برفع البعض ممن لم تتلوث أيديهم بدماء المصريين من قوائم الإرهاب، ويقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: (لم يشكر الله من لم يشكر الناس)، نحن لا نريد أكثر من إعادة اللحمة الوطنية إلى أبناء الشعب مرة أخرى، نحن في حاجة إلى إعادة البناء، نحن في حاجة إلى إعادة تكوين المجتمع، نحن في حاجة إلى العودة إلى النسيج الواحد والبناء الواحد، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفًا كأنهم بنيان مرصوص".

وتابع: "عندما تعرف أنه ليست هناك حاجة إلى تصفية حسابات، عندما تعرف أنه ليست هناك أحقاد مدفونة وغل مكبوت عند بعض الناس ضد البعض الآخر، بل هناك حالة التجرد من الضغينة، والتجرد من العداوة، والتجرد من الثأر المبيت، وهذه حالة مشرفة للغاية، ولعل هذا ما حدا بالإمام الأكبر بالترحيب بتوجيهات الرئيس التي مهدت الطريق للقرار".

وأضف: "لا علاقة لنا إلا بمن تلوثت أيديهم بدماء المصريين. هؤلاء لا يقبل أي قانون في العالم العفو عن دماء أي مصري، بأي حال من الأحوال، أما بعد ذلك، فهناك متسع للاعتبارات الفكرية والذهنية والجدلية، يبقى المجال مفتوحًا للحوار. قد نتفق أو نختلف، لكن في النهاية يجب أن يكون لدينا إخلاص لله ثم للوطن".

اقرأ أيضًا:

توقعات الأرصاد الجوية لطقس الأربعاء: شبورة ورياح وأمطار بهذه المناطق

حجز شقق "سكن لكل المصريين 5".. تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم

سرقات التيار الكهربائي.. عقوبات رادعة تنتظر المتلاعبين والموظفين المخالفين -تفاصيل

شروط وكيفية الحصول على تصريح خطابة بالمكافأة من وزارة الأوقاف