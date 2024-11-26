الزراعة: تحصين أكثر من 2.5 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

القاهرة - أ ش أ:

أكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة الدكتور ممتاز شاهين، أنه تم تحصين مليون و343 ألفا و235 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، ومليون و229 ألفا و235 رأسا ضد مرض حمى الوادي المتصدع، خلال الحملة التي انطلقت منتصف نوفمبر الحالي بجميع محافظات الجمهورية.

جاء ذلك في تقرير تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، من رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حول الجهود المستمرة لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، بما في ذلك حملة التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وقال الدكتور ممتاز شاهين "نحن مستمرون في الحملة حتى الانتهاء من تحقيق الأهداف المنوط بها الحملة ومتابعة حثيثة للحالة الصحية للحيوانات وزيادة الوعي الصحي والتثقيفي للأخوة المربين عن مخاطر مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وطريقة التحكم والسيطرة عليه".

وأشار شاهين إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة وزارة الزراعة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتعزيز مناعتها ضد الأمراض الوبائية، بما يضمن حماية صحة الماشية وزيادة إنتاجيتها، مؤكدا أن هناك توجيهات لوزير الزراعة بأهمية استكمال حملات التحصين بجميع المحافظات وتكثيف الجهود التوعوية لمربيي الماشية حول ضرورة التحصين الدوري للحفاظ على الثروة الحيوانية ودعم الاقتصاد القومي.