شروط وكيفية الحصول على تصريح خطابة بالمكافأة من وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يبحث الكثير من خريجى الكليات الشرعية والعربية بجامعة الأزهر والمراكز الثقافية التابعة للأوقاف على البحث عن كيفية الحصول على تصريح خطابة بالمكافأة من الوزارة.

من الذي يحق لهم استخراج تصريح خطابة بالمكافأة؟

- خريجو جامعة الأزهر العاملين بالحكومة أو القطاع العام.

- خريجو مراكز الثقافة الإسلامية بالأوقاف.

- الحاصلين على درجة الدكتوراه أو الماجستير أو دبلوم الدراسات العليا نظام السنتين في الدراسات الإسلامية أو العربية أو التربوية من جميع الجامعات المصرية.

- أوائل الكليات الحاصلين على مرتبة الشرف من جميع كليات وأقسام القرآن الكريم و الشريعة الإسلامية واللغة العربية بالجامعات المصرية.

شروط الحصول على تصريح خطابة بالمكافأة

1 ـ التقدم بطلب رسمي إلى المديرية التابع لها المتقدم أو وزارة الأوقاف.

2 ـ اجتياز المقابلة الشخصية التي تحددها وزارة الأوقاف أو الاختبارات التحريرية والشفوية التي تحددها في هذا الشأن.

3 ـ أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.

4 ـ ملء استمارة التقدم المتاحة على موقع وزارة الأوقاف "أوقاف أون لاين".

5 ـ الحصول على تقدير جيد جدا أو أعلى من ذلك للخريجين.

6 ـ تقديم نسخة من المؤلفات لأعضاء هيئة التدريس الراغبين في الحصول على تصريح خطابة.

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