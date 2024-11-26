بدء اجتماع إسكان النواب لمناقشة ملف التصالح والحيز العمراني

كتب- نشأت علي:

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتناقش اللجنة البيان الذي ألقاه وزير الإسكان، أمام المجلس بجلسته المعقودة يوم الاثنين 18 من نوفمبر 2024، بشأن سياسات وخطط الوزارة لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوة التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناط غير المخططة، وسبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.