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مدير شركة سوديك: 60% من العملاء لديهم مشكلة في إثبات دخلهم للتمويل العقاري

02:40 م الإثنين 25 نوفمبر 2024
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كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أيمن عامر، المدير العام لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، إن السوق لن تشهد فقاعة عقارية في ظل الاحتياج المستمر للعقار، وأن ما يتم توفيره من وحدات يقل كثيرا عن الاحتياج السنوي.

أضاف عامر، في الجلسة التي حملت عنوان المؤسسات المالية والعقار.. حلول تمويلية متنوعة.. وأثر تنموي مطلوب، أن المشكلة التي تواجه التمويل العقاري تتمثل في عدم قدرة 60% أو 70% من العملاء إثبات دخلهم.

وشدد على أن القطاع العقاري هو القاطرة الرئيسية للاقتصاد المصري في ظل الفرص الاستثمارية المتنوعة المطروحة، وقدرته على جذب للاستثمارات العربية والأجنبية، مشيرًا إلى أن المؤسسات المالية غير المصرفية توفر حلولا غير تقليدية للقطاع العقاري.

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