بعد تجديد الثقة.. أبرز المعلومات عن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهر الاثنين، قرارا بتجديد الثقة في المهندس عبد الصادق الشوربجي، لرئاسة الهيئة الوطنية للصحافة.

وينشر "مصراوي" أبرز المعلومات عن الشوربجي بعد تجديد الثقة فيه، على النحو التالي:

⁃ بكالوريوس هندسة - 1984 .

⁃ حصل على منحة من ألمانيا في مجال الإدارة و الطباعة الصحفية لمدة عامين ونصف

⁃ حصل على دورات تدريبية معتمدة في مجال الإدارة والطباعة الصحفية من سويسرا وفرنسا وكندا وألمانيا .

المناصب التي تولاها رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

⁃ مهندس ومدير إدارة بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية .

⁃ التدريس في كلية الفنون التطبيقية من عام 1997 حتى عام 2008.

⁃ مدير عام مؤسسة روزاليوسف من عام 2006 وحتى عام 2012.

⁃ رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف الصحفية من عام 2012 وحتى عام 2020 .

⁃ رئيس الهيئة الوطنية للصحافة منذ يونيو 2020.

قرارات جمهورية للرئيس

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهر الاثنين، 3 قرارات جمهورية بتشكيل كل من المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز خالد محمود عبد العزيز، والهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، والهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي أحمد المسلماني.

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