الدفع إلكتروني ويدوي.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر نوفمبر 2024

كتب- محمد صلاح:

تستعد الشركة القابضة لكهرباء مصر، ممثلة في شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية؛ لمتابعة ومراجعة كل الخطوات المتاحة لسداد قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر نوفمبر 2024، بعد إجراء عملية الاستعلام والتحري عن قيمة الاستهلاك.

كيفية سداد فاتورة كهرباء شهر نوفمبر 2024

أتاحت الشركة القابضة لكهرباء مصر عددًا من الوسائل والآليات؛ يمكن أن يستخدمها المشتركون بجميع فروع شركات توزيع الكهرباء من مستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة؛ لسداد فاتورة الكهرباء عن استهلاك شهر نوفمبر الجاري 2024.

وسائل سداد فاتورة استهلاك كهرباء شهر نوفمبر 2024

وكشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه يمكن سداد فواتير الكهرباء عن شهر نوفمبر 2024 عبر الطرق التالية:

- السداد الإلكتروني:

من خلال استخدام كود السداد الإلكتروني الموجود على إيصال فاتورة الكهرباء، والدفع عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر (www.eehc.gov.eg) لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام- دفع فواتير).

- نقاط التحصيل:

من خلال نقاط التحصيل بـ(مكاتب البريد- مصاري -Bee -أمان- وقتي- تمام- سداد- ممكن- ضامن- البنك الزراعي)، إضافة إلى 120 ألف نقطة تحصيل فواتير عن طريق (فوري) المنتشرة في جميع مراكز ومدن المحافظات.

- استخدام تطبيقات للموبايل:

يمكن لمشتركي الكهرباء استخدامها بجميع الفروع والإدارات الواقعة في نطاق عمل شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء من خدمات الكهرباء الذكية ( App Store وPlay Store وhttps://ncedc.gov.eg لتقديم 3 خدمات لجميع العملاء وهي (إبلاغ القراءة- استعلام فاتورة- سداد فاتورة).

المحفظة البنكية:

يمكن الدفع عبر المحفظة البنكية بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

المحافظ الخاصة:

يمكن الدفع عبر المحافظ الخاصة بشركات المحمول داخل مصر.

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