رئيس صرف صحي الإسكندرية: مشاهد الغرق بسبب الأمطار لم تعد تتكرر



كتبت- داليا الظنيني:

أكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، أنه تم رفع حالة الاستعداد لمواجهة الأمطار بناءً على توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على شاشة "الحدث اليوم" مساء الأحد، أوضح نافع أن الشركة نشرت جميع سياراتها وبدالاتها، بإجمالي 180 معدة وسيارة متواجدة في الشوارع لمواجهة أي أزمات قد تنشأ.

وأشار إلى تكثيف نشر السيارات في منطقة الكورنيش نظراً لتوقعات بارتفاع الأمواج إلى ستة أمتار، ولكنه طمأن المواطنين بأن المياه لم تتجمع بكثافة على الكورنيش.

كما لفت نافع، إلى أن مشاهد الغرق الناتجة عن الأمطار لم تعد تتكرر، ولكنه حذر من أن تجمع الأمطار الكثيفة، الذي كان يحدث في فترات سابقة، قد يحدث في بعض المناطق التي لم تُنفذ بها مشروعات لفصل مياه الأمطار.

وأكد أن هناك 8 مشروعات لفصل مياه الأمطار قد جرى تنفيذها، وهو ما بدأ يظهر نتائجه الإيجابية، موضحاً أنه مع استكمال هذه المشروعات بالكامل، ستصبح الأمور تحت السيطرة.

وفي ختام تصريحاته، أكد نافع أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن منظومة الصرف الصحي قد تم إنفاق نحو مليار جنيه عليها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

اقرأ أيضا..

فرصة ثمينة لتعزيز التعاون.. السيدة انتصار السيسي تلتقي قرينة رئيس كولومبيا

هل يتم تعطيل الدراسة بسبب الأمطار؟.. الأرصاد تكشف التفاصيل



