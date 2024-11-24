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بسمة وهبة تكشف تفاصيل تعرض منزلها للسرقة

06:20 م الأحد 24 نوفمبر 2024

بسمة وهبة

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كتب- حسن مرسي:

علقت الإعلامية بسمة وهبة، على واقعة سرقة منزلها من قبل خادمة أجنبية، مشيرة إلى ان المسروقات تضمنت خاتمين ألماس، ومبلغًا ماليًا.

وقالت الإعلامية بسمة وهبة، خلال فيديو نشرته على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، :"انصح الجميع أن يكونوا على قدر كبير من الحرص والانتباه، وكفاية لحد الآن الإهمال، وخلوا بالكم كويس".

وتابعت :"موضوعي كبير، وإن شاء الله القانون هياخد مجراه وعندنا أجهزة وزارة الداخلية بتشوف شغلها على أكمل وجهه وتحترم حقوق الإنسان.. وأشكر الجميع وإن شاء الله أطلع قريب وأحكي التفاصيل".

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