زيادة أسعار تذاكر السد العالي ورمز الصداقة ومتحف النيل

كتب- محمد نصار:

نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد رقم 260 الصادر يوم 23 نوفمبر 2024، نص قرار وزارة الموارد المائية والري رقم 350 لسنة 2024، المتعلق بتعديل أسعار تذاكر زيارة السد العالي، ورمز الصداقة المصرية السوفيتية، ومتحف النيل بأسوان، إلى جانب زيادة الرسوم المرتبطة بالخدمات والإيجار الخاصة بالمتحف.

زيادة أسعار تذاكر السد العالي

وفقًا للمادة الأولى من القرار، يبدأ العمل بالتعديلات اعتبارًا من 1 سبتمبر 2024، وجاءت أسعار التذاكر والرسوم كالتالي:

1- تذاكر زيارة السد العالي ورمز الصداقة المصرية السوفيتية

- الزائرون الأجانب: 200 جنيه.

- الزائرون الأجانب (من سن 6 إلى 12 سنة): 150 جنيهًا.

- الزائرون المصريون: 30 جنيهًا.

- الطلاب المصريون: 15 جنيهًا.

2- تذاكر صعود رمز الصداقة المصرية السوفيتية

- الزائرون الأجانب: 300 جنيه.

- الزائرون الأجانب (من سن 6 إلى 12 سنة): 150 جنيهًا.

- الزائرون المصريون: 100 جنيه.

- الطلاب المصريون: 30 جنيهًا.

3- تذاكر زيارة متحف النيل بأسوان

- الزائرون الأجانب: 200 جنيه.

- الزائرون الأجانب (من سن 6 إلى 12 سنة): 100 جنيه.

- الزائرون المصريون: 20 جنيهًا.

- الطلاب المصريون: 15 جنيهًا.

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