بعد حكم حبسه بسبب ميار الببلاوي.. من هو الشيخ محمد أبوبكر؟

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، بتغريم الإعلامية ميار الببلاوي 20 ألف جنيه في واقعة اتهامها بتبادل الألفاظ الخارجة بينها وبين الشيخ محمد أبوبكر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحبس الأخير شهرين وتغريمه 50 ألف جنيه.

ويقدم "مصراوي" أبرز المعلومات عن الشيخ محمد أبو بكر بعد الحكم بحبسه، على النحو التالي:

الشيخ محمد أبو بكر

- مقدم برامج دينية بقناة النهار.

- باحث دعوة بوزارة الأوقاف.

- تم منعه من صعود المنابر بقرار وزير الأوقاف السابق محمد مختار جمعة بسبب الآراء والفتاوى التي تصدر منه.

- أحيل للتحقيق أمام لجنة القيم بوزارة الأوقاف عام ٢٠٢٢.

- تولى منصب إمام وخطيب مسجد السلطان حسن بحي بولاق أبو العلا لفترة طويلة.

- تولى منصب إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها لفترة قصيرة.

- أحيل لباحث دعوة بوزارة الأوقاف وتم منعه من صعود المنابر بسبب ما وصفته الوزارة بالآراء الشاذة والفتاوى المضللة.

وكانت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، أحالت ميار الببلاوي والشيخ محمد أبوبكر، إلى المحاكمة العاجلة في القضية رقم 410 لسنة 2024 جنح اقتصادية قسم الهرم المقيدة برقم 8053 لسنة 2024، باتهامات السب والقذف بطريق العلانية بأن نشرا مقاطع مسجلة على حساباتهما.

اقرأ أيضًا: توجيه من الرئيس.. تفاصيل جديدة بشأن رفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب

أخبار الطقس.. أمطار وبرودة واضطراب ملاحة خلال الساعات

أحمد دياب يطلب رفع الحصانة عن نفسه للإدلاء بأقواله في قضية أحمد رفعت

حالات تلزمك بتغيير عداد الكهرباء القديم إلى "مسبق الدفع"- الخطوات والمستندات المطلوبة

صور.. سقوط أمطار متفاوتة الشدة على القاهرة

وزيرة التنمية المحلية توجه برفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار