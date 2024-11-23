الشاب المصفوع من عمرو دياب: طلبي اعتذار الهضبة فقط

كتب- حسن مرسي:

قال سعد أسامة، الشاب المصفوع من عمرو دياب، إنه كان هناك محاولات للصلح مع عمرو دياب، لافتا إلى أنه طلب اعتذار عمرو دياب له ولكنه رفض لذا استمر في اجراءات التقاضي.

وأشار أسامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أنه لم يحضر الجلسة اليوم، لافتا إلى أنه رفع على عمرو دياب قضية تعدي، وكذلك عمرو دياب رفع عليه قضية.

ومن ناحيته، أوضح عدنان عبد المجيد، محامي الشاب المصفوع من عمرو دياب، أن المطلوب الاعتذار من عمرو دياب لموكله فقط، متسائلا: "ماذا لو انقلب الوضع؟، مضيفا: "موكلي مش قادر يخرج من البيت وكل شوية حد يقوله المصفوفة

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