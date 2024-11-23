اتحاد ملاك العقارات القديمة يكشف مفاجأة عن عدد الشقق المغلقة

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كتب- عمرو صالح:

كشف مصطفى عبدالرحمن رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة، عن عدد الشقق السكنية المغلقة والمؤجرة بعقود الإيجار القديمة.

وقال عبدالرحمن، إن عدد الشقق السكنية المؤجرة بعقود إيجار قديم تبلغ مليون و٨٠٠ ألف من بينها ٤٠٠ ألف شقة مغلقة وغير مستغلة من المستأجرين.

وطالب مصطفى، بضرورة صدور تشريع من قبل مجلس النواب يقضي بضرورة التحرر من عقود الإيجار القديمة ورد الشقق للملاك وتعويضهم عن السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال كلمته بندوة مناقشة قانون الإيجار القديم الذي نظمته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي اليوم السبت.