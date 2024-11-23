فاروق الباز: مروجو نظرية الأرض المسطحة يعانون من خلل فكري

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء والجيولوجيا في وكالة "ناسا" الأميركية، أن هناك جدلًا بين العلماء حول شكل الأرض، حيث يتحدث الكثيرون عن كونها كروية، بينما يروج البعض الآخر لفكرة أنها مسطحة، مشددًا على أن الأرض هي كوكب مثل باقي الكواكب، تمامًا مثل الشمس.

خلال استضافته في برنامج "المجهول" مع الدكتور محمود صلاح، الباحث في علوم ما وراء الطبيعة، أوضح الدكتور فاروق الباز أن أي جسم يدور حول مركزه يكون دائريًا، وبالتالي فإن الأرض دائرية وليست مسطحة.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من الأشخاص تسعى لنشر أفكار غير صحيحة، بهدف إحداث مشكلات بين البشر، وهذا الأمر موجود في جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد قائلًا: "البعض يدعي أن العلم والمعرفة ليس لهما علاقة بهم".

وأضاف، أن هؤلاء الأشخاص يعانون من خلل فكري، حيث لا يستطيعون ملاحظة أن الأرض دائرية أو بيضاوية، مما يدل على عدم قدرتهم على التفكير بشكل منطقي.

وطالب مروجي المعلومات غير الصحيحة بالتفكير بعمق، متسائلًا: "كيف يمكن أن يكون كوكب متوقف بينما يوجد ليل ونهار؟"، مشيرًا إلى أن كوكب الأرض صغير جدًا مقارنة بالكون الشاسع.