حزب مستقبل وطن ينهي خصومة ثأرية بين 3 عائلات بالصف في الجيزة

كتب- نشأت علي:

أنهى النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، تحت رعاية حزب مستقبل وطن، خصومةً ثأريةً بين 3 عائلات بمركز الصف بمحافظة الجيزة.

وعُقدت، اليوم السبت، بقرية الفهميين، مركز الصف، الجلسة العرفية للصلح بين عائلة آل الشيخ "الصعايدة" بالصف، وعائلة القيري بالجزيرة الشقراء، وعائلة القطاطوة بمنيل السلطان، بحضور الآلاف من المواطنين، ورجال الأزهر والكنيسة، وبحضور قيادات مديرية أمن الجيزة ومأمور مركز شرطة الصف ومباحث مركز شرطة الصف، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، والعمد والمشايخ بالجيزة ومركز الصف .

ورحَّبَ النائب أحمد نويصر بالمشاركين والحضور؛ لإنهاء هذه الخصومة الثأرية، وبالحاضرين من العائلات، مؤكدًا أهمية الأمن والأمان بين الناس، ففي غياب الأمن والأمان تسير الأمور في غير مجراها الصحيح، مؤكدًا أنه بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحت مصر دولة الأمن والأمان، مؤكدًا أن الثأر لا يبني أمةً ولا يحقق العدالةَ، بل يعطل تقدمنا.. دعونا نختار العفو والتسامح ونؤمن بأن العدل هو السبيل الوحيد للأمن .

وطالب النائب أحمد نويصر، بضرورة التوعية بأهمية نبذ العنف والعصبية، وضرورة التماسك والترابط والتعاون، وتعزيز روح التسامح بين الناس؛ لكي ننهض بمجتمعنا، ونحقق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات، لبناء مستقبل أفضل للجميع.

وتمت جلسة الصلح بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ؛ نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب عصام هلال أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، والنائب نادر الخبيري، والنائبة أسماء الجمال، والنائب زين الأطناوي، والنائب عماد الدرجلي، والنائب كمال أبو جليل، والنائب إمام منصور، والنائب حمدي أبو خشيم، والنائب محمد علي الكيال، والنائب عمرو عكاشة، والنائب محمد علي عبد الحميد، والنائب زكي عباس، والنائب سيد عوض، والنائب شحاتة أبو زيد، والنائب أسامة الأشموني، والنائب أحمد محسن، والنائب وليد المليجي، والنائب عمرو زايد، والنائب حسام العمدة، والوزير محمد سعفان أمين حزب مستقبل وطن بالجيزة، ونافع هيكل عضو مجلس النواب السابق.

اقرأ أيضًا:

ما أقل سعر لبرامج الحج السياحي 2025؟

اضطراب الملاحة وأمطار وبرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

ملاك العقارات القديمة: حكم الدستورية أكد مظلومية الملاك.. وهذه مطالبنا من القانون الجديد

معهد الفلك يكشف موعد شهر رمضان 2025.. وعدد الأيام المتبقية